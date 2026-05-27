5月27日（水）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ ＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？ 今日の天気 今日はほぼ1日雨になりそうで、特に午前中は雨が強く降る所があり、雷にも注意が必要です。大雨の中心は鹿児島県ですが、今朝は熊本県でも南部で雨が強まった所があり、日中いっぱい雨が続く見込みです。夜になると次第に止んできそうです。 今日の最高気温は熊本市で28℃の予想で、ムシムシとした1日になりそうで