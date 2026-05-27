フリージャーナリストの浜田敬子氏が27日、テレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。巨人の阿部慎之助監督（47）が18歳の娘に暴行を加えた疑いで25日に現行犯逮捕され、26日に辞任したことについてコメントした。読売巨人軍が確認した事実関係によると、25日午後6時頃、18歳の長女と次女の姉妹ケンカを止めようとした阿部氏は長女から言い返されたことに腹を立て、襟元をつかみ投げ飛ばして倒すなど