アメリカ西部ワシントン州にある日本製紙の子会社の工場で、薬品が保管されているタンクが破裂する事故がありました。1人の死亡が確認されたほか、9人の安否が分かっていません。警察や消防によりますと、ワシントン州にある日本製紙の子会社「日本ダイナウェーブパッケージング」の工場で26日朝、薬品が入ったタンクが破裂する事故がありました。この事故で1人が死亡、消防士を含む9人がけがをしました。今も消防当局が立ち入れな