今月、栃木県で女性が殺害された強盗殺人事件で、警察が強盗殺人の疑いで事件を主導したとみられる40代の男の逮捕状を取ったことがわかりました。男は東南アジアに逃亡した可能性があるということです。捜査本部のある下野警察署前から中継です。事件発生から10日余り。警察はこれまでに逮捕された6人の上に犯行を指示した人物がいるとみて捜査していましたが、新たに事件を主導したとみられる40代の男の逮捕状を取りました。この