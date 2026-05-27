フィリップ モリス ジャパンは2026年5月27日（水）より、20歳以上の喫煙者を対象に、IQOSの参加型ブランドエンゲージメントプラットフォーム「IQOS Together X」（アイコス トゥギャザー エックス）の2026年キャンペーンを展開します。 20歳以上の喫煙者なら誰でも参加できる！ 「IQOS Together X」はIQOS誕生10周年の節目である2024年にスタート。3年目となる2026年のコンセプトは「心ふるえる発見」となっており、旅行