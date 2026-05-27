上半身に厚みがあり、メリハリのあるボディラインが特徴の骨格ストレートタイプ。シンプルデザインのアイテムが似合うといわれているものの、着こなし方に迷うこともあるのでは。そんなときは、同じ骨格タイプの店員さんのコーデを参考にしてみるのもおすすめ。今回は、【GU（ジーユー）】のアイテムを使った骨格ストレートさんのお手本コーデをご紹介します。 シャツワンピで縦ラインを意識