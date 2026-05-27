「もう復帰したんですか！？」産後3ヶ月で仕事に復帰した先生に驚く保護者。その後聞こえてきた保護者の“本音”に、教諭である知人は小さな苦しさを覚えました。筆者の知人が体験したエピソードです。 幼稚園教諭の私 私は40代の幼稚園教諭です。 働いている園は、この地域でも人気の私立幼稚園。 近所はもちろん、隣町から子どもを通わせる保護者もいるほどで、園の教育方針が多くの親御さんに支持されている