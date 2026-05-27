ロックバンドのザ・コーラルが、ニューアルバム「388」をサプライズリリースした。2週間前から一部のインディーズレコードショップ店頭に並んでいたという。今回、主要販売店や配信プラットフォームでリリースされるにあたり、ニューシングル「Let The Music Play」のミュージックビデオも公開された。 フロントマンのジェイムズ・スケリーは、今回のシングルが