記事ポイント大友克洋氏が約3年かけて描き下ろした原画をもとに制作した高精細ジークレー版画、限定250部で販売中直筆サイン＆エディションナンバー入り、額サイズW1055×H465mm、税込250,000円CREARE ART公式オンラインストアでの購入者には非売品パンフレットが付属、期間限定で送料無料 漫画家・映画監督の大友克洋氏が原画・監修を務めた大型陶板レリーフ「Procession Spin」をもとに、エヌケービー（NKB）が高精細ジーク