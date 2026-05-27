記事ポイント2026年8月1日・2日の2日間限定、滋賀の酒蔵4蔵を巡る日帰りバスツアー岡村本家・藤居本家・美冨久酒造・太田酒造で夏限定酒の見学・試飲・購入が楽しめます昼食に「うなぎ定食」＋喜多酒造の銘柄「喜楽長」が一人1本付き、料金は13,800円（税込） 滋賀県の地酒を夏限定で味わい尽くすバスツアーが登場します。近江トラベルが、2026年8月1日（土）・2日（日）の2日間限定で「滋賀の夏酒 酒蔵巡りバスツアー」を開