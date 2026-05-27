日本最大級のエシカルイベント「ETHICAL CAMPUS 2026」で青山商事が大学生と共同企画した「青山商事×大学生コラボエシカルファッションショー」を実施した。学生たちがランウェイに立ち、環境や社会課題に配慮したファッションの在り方を発信。次世代を担う若者と企業が連携し、ファッションを通じた社会課題解決の可能性を示した。【写真】学生とは思えない完成度…ランウェイで披露したエシカルファッション同イベントは5月