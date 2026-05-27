『失楽園』『愛の流刑地』などで知られる作家・渡辺淳一による問題作『シャトウ ルージュ』が、娘であり映画プロデューサーの渡邉直子が自らメガホンを取り、『月がみている』のタイトルで映画化されることが明らかになった。主演を務めるのは毎熊克哉と小島梨里杏。“映像化不可”とも言われた、愛と性をめぐる夫婦のすれ違いと再生を描く。11月に公開を予定してる。【画像】原作者の故・渡辺淳一さん、娘の渡邉直子監督ほか