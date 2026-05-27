■CMキャラクターを務める『しぼ生』で…最近使用した料理も発表9人組グループ・Snow Manの目黒蓮がCMキャラクターを務めるキッコーマン食品『いつでも新鮮 しぼりたて生しょうゆ（通称“しぼ生”）』新レシピ動画「しぼ生だけで旨くなる ズッキーニステーキ」篇（春夏版）、「しぼ生だけで旨くなる れんこんステーキ」篇（秋冬版）が27日午前10時から公式サイトで公開される。【動画】目黒蓮が出演する特別ムービー 「晴れ風