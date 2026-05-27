ジェームズ・ガン率いる新生DCユニバース最新作『スーパーガール』（6月26日、日米同時公開）の新ビジュアル“チーム スーパーガール”が解禁された。【画像】映画『スーパーガール』場面写真本作は、2022年にDCスタジオ共同CEOへ就任したジェームズ・ガンが再構築を進める“新生DCユニバース”の新章。昨年公開された『スーパーマン』は、世界興収6.1億ドル（約950億円）を突破し、日本でも興収10億円超えのヒットを記録。DC