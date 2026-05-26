とちぎテレビ 鹿沼市内の道路工事現場で、心肺停止になった道路誘導員の男性に的確な救命措置を行い命を救った男性に２６日、消防から感謝状が贈られました。 鹿沼市消防本部から感謝状が手渡されたのは、宇都宮市の会社員福田哲也さん４８歳です。 鹿沼市消防本部によりますと、２０２６年月、鹿沼市内の道路工事現場で交通誘導員の８０代の男性が突然倒れ、心肺停止になりました。 現場で一緒に仕事をしていた福田