とちぎテレビ 洋ランの一種で毒ヘビのコブラのように見える、国内でもほとんど見ることのできない珍種が、栃木市の植物園で初めて開花し、一般公開されています。 栃木市のとちぎ花センターで初めて開花したのは、ランの一種であるバルボフィラムの珍しい種類の「バルボフィラム・プルプレオラキス」です。通称は「コブラオーキッド」。 アフリカ中部から西部にかけて分布し、まるで毒ヘビのコブラがかま首