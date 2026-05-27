岩手・久慈市で21日、クマが建物の屋根の上に現れ、6時間半にわたり居座った。岩手・大槌町では飼い猫がクマに襲われ、静岡・裾野市では1週間連続で目撃が相次いだ。各地で不安が広がる中、クマよけスプレー不足の懸念も出ている。屋根に居座ったクマに住民驚き…飼い猫が襲われる被害も21日午後7時頃、クマが現れたのは建物の屋根の上。近隣住民は、突然のクマの出現に驚きを隠せない。撮影者：なんでここに来んの？撮影者：あん