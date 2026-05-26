とちぎテレビ チアリーディングとダンスの全国選手権大会で、ともに初優勝を飾った宇都宮市の中学校・高校のチアリーディング部とチアリーディングクラブの小学生チームのメンバーが２６日、宇都宮市役所を訪れ、佐藤栄一市長に優勝を報告しました。 優勝報告に佐藤栄一市長を表敬訪問したのは、宇都宮市の星の杜中学校・高校のチアリーディング部「Ｂｅｌｌａｔｒｉｘ」と、宇都宮