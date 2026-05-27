セブン-イレブンがきのう26日より、冷凍商品の担々麺を順次発売。公式インスタグラムでも紹介した。【写真】セブン-イレブンの冷凍“担々麺”ショット投稿で「セブン‐イレブンから絶品冷凍担々麺が登場」「水を入れて電子レンジで温めるだけで作れちゃう、セブン‐イレブンの冷凍担々麺」と紹介。「スープからはふんわりと胡麻が香り、濃厚な味わいに！お好みで別添えの特製花椒(ホアジャオ)唐辛子も加えるとちょうどいいアク