とちぎテレビ サッカーワールドカップの開幕まで２週間あまりと迫ってきました。応援の準備はどうでしょうか？県内のスポーツ用品店でお話を聞いてきました。 （記者）「サッカーワールドカップが来月開幕します。こちらの店舗では特設コーナーが設けられ、準備万端です」 宇都宮市のスポーツ用品店「スポーツデポベルモール宇都宮店」では、ワール