とちぎテレビ 経営破綻した安愚楽牧場の和牛オーナー制度を巡り出資者ら１２７９人が合わせておよそ６３億円の国家賠償を求めた訴訟の判決で、東京地方裁判所は２６日、請求を棄却しました。 訴訟で出資者側は、破綻より前に農林水産省が行った立ち入り調査で繁殖牛の頭数が不足していたことを認識していたにもかかわらず、国は追加調査や業務停止命令などを怠ったため被害が拡大したとして主張しましたが、