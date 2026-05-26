とちぎテレビ 上三川町で発生した強盗殺人事件の１週間前に、被害者の自宅近くで不審車両に乗っていて盗品等保管の疑いで逮捕された茨城県八千代町の４１歳の男に関し、家屋に侵入するための道具を所持したとして、県警がピッキング防止法違反の疑いで再逮捕する方針を固めたことが、２６日、捜査関係者への取材で分かりました。 男は闇バイトに応募し、下見をしていたとみられます。 捜査関係者によりますと、強盗殺人