赤色灯茨城県警は27日、病院に入院する男性患者（82）の首を圧迫して殺害したとして殺人の疑いで、同じ病院に入院する無職浜野孝司容疑者（69）を逮捕した。県警によると、容疑を認めている。県警は動機や経緯を調べる。逮捕容疑は26日午後8時半〜午後10時ごろ、茨城県つくば市田倉にある「とよさと病院」の病室で寝ていた望月敬さんを殺害した疑い。病院のウェブサイトによると、精神科や心療内科、内科があり、精神科病床