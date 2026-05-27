【ワシントン＝中根圭一】米国のトランプ大統領（７９）は２６日、ワシントン近郊のウォルター・リード軍医療センターで定期健康診断と歯科検診を受けた。自身の健康問題に関心が集まる中、トランプ氏は受診後、ＳＮＳに「半年ごとの健診を終えた。全て完璧だった」と投稿した。２期目の大統領就任からまもない昨年４月の健診では、認知機能検査で３０点満点中３０点の成績を残し、年齢や認知能力への疑問を打ち消そうとしてき