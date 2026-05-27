天皇皇后両陛下は、国賓として来日中のフィリピンのマルコス大統領夫妻を迎え皇居で歓迎行事に臨まれました。こちらは午前9時半ごろの皇居・宮殿の映像です。天皇皇后両陛下は国賓として来日中のフィリピンのマルコス大統領夫妻を皇居に迎え歓迎行事に臨まれています。両陛下が国賓を迎えられるのは去年3月にブラジルのルーラ大統領夫妻を迎えて以来で、令和になって3回目です。マルコス大統領は26日夜来日し、29日まで4日間の日程