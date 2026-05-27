EL決勝のスタンドに響いた「オースティン・マクフィー、オーレ、オーレ！」は、エースでも監督でもなく、セットプレイコーチの名前だった。英『The Athletic』は、アストン・ヴィラのサポーターが、セットプレイ専門コーチのオースティン・マクフィーへ異例のチャントを送っていたと伝えている。ウナイ・エメリ監督の下で躍進したヴィラだが、その大きな武器となったのがセットプレイだ。ヴィラは今季、アーセナルと並び欧州最多タ