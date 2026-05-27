バルセロナMFガビが、2026年W杯メンバー入りを果たした。スペイン代表MFは、長期離脱を経験しながらも、再び代表に欠かせない存在として戻ってきた。ガビは昨年9月に右膝内側半月板損傷の手術を受け、長期離脱を余儀なくされた。一時はキャリアへの影響も懸念されたが、3月のセビージャ戦で約6カ月ぶりに復帰。以降、コンディションを取り戻しながら、再びピッチで激しいプレイを見せていた。スペイン代表監督ルイス・デ・ラ・フエ