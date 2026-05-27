岡山後楽園で２羽のタンチョウのヒナが生まれました。 【写真を見る】愛らしい「タンチョウのヒナ」（岡山後楽園提供） きのう（26日）、おととい（25日）にそれぞれ1羽づつ生まれました。タンチョウのヒナは自然保護センターから譲渡された有精卵を岡山後楽園のタンチョウが代りに抱く「托卵（たくらん）」の方法により誕生したものです。 生まれたばかりのタンチョウのヒナは園内のゲージ内で公開されています。