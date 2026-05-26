ラグビーリーグワン、プレイオフ準々決勝の第一試合が東京サントリーサンゴリアス（以下東京SG）リコーブラックラムズ東京（以下BR東京）との間で5月23日に行われ、東京SGが40−35で競り勝って、準決勝進出を果たした。東京SGの4強進出は2年ぶり、4度目。プレイオフ初進出のBR東京はここで敗退となった。 試合は東京SGが序盤からBR東京を圧倒し、常にセイフティリードを保ったまま前半終了。このまま東京SGが圧倒するかと思われた