27日午前、石川県白山市内で通学中の中学生がクマを目撃し、市などが注意を呼び掛けています。午前7時50分ごろ、白山市下吉谷町にある下水処理場近くの自転車道路で、鳥越中学校に向かっていた男子生徒が子グマ1頭を目撃したと市に通報がありました。男子生徒はすぐに自宅に戻り、けがはないということです。市や警察では目撃情報のあった現場付近をパトロールするほか、防災無線やメールなどで注意を呼びかけています。現場は手取