元HKT48で女優の田中美久（24）が26日にインスタグラムを更新。ダンス動画をアップした。田中は「可愛いが欲しいな〜」とコメントを記し、動画を投稿。音楽に合わせてキュートなダンスを踊る姿をアップした。田中はピンク色のカーディガンにキャミソールを着用。美バストがぷるぷると揺れる様子を収めている。この投稿にフォロワーからは「すんごい」「世界で一番」「可愛い過ぎて滅!」「めっちゃ可愛い」とコメントが寄せられてい