グラビアアイドル仙北谷（せんぼくや）ハンナ（20）が26日までにインスタグラムを更新。動画をアップした。仙北谷は「令和のリアディゾン」とコメントし、黒いトップス姿の自撮り動画を投稿した。この姿にフォロワーからは「確かに似てるわ」「二代目リア・ディゾン」「奇跡すぎる」「似ているw」とコメントが寄せられている。仙北谷は06年5月9日秋田県生まれ、ロンドン育ち。ヤングジャンプ制服コレクション24で準グランプリを受