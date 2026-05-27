「会社員のお姉さん」と自称するインフルエンサーさとみあいが26日までに、自身のインスタグラムとストーリーズを更新。24日に東京・秋葉原で行われた1stDVD「相思相愛」発売記念イベントで着用した衣装やヘアスタイルを公開した。「毎日忙しく過ごしていてもたまにおしゃれをして、ヘアメイクしてもらって、“可愛い自分”にちゃんとときめく時間って大切〜」とつづり、デニム素材のノースリーブミニワンピース姿を披露した。巻き