フリーアナウンサー上野愛奈（34）が26日までに、インスタグラムを更新。東京ディズニーシーを訪問したことを報告した。「先日、母とお友達がやってきてディズニーシーへ25周年のテーマ、ジュビリーブルーが綺麗で素敵な時間を過ごしました」とコメントし、ディズニーシーでのショットをアップ。上野アナはノースリーブのニットワンピースを着用し、しなやかなボディーラインを披露している。この投稿にフォロワーからは「凄い2