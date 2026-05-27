モデルの本田紗来（19）が26日までに自身のXを更新。デート風ショットを公開した。ピンクの半袖ニットに身を包み、カフェで一息つく自身の写真をアップ。「コーヒーすき」とつづり、カメラ目線の写真と、自然な笑顔を見せる写真を添えている。この投稿に「同級生とは思えないレベルでかわいい」「かわいすぎる天使か」「かわいい、明日からまた頑張れる」などコメントが寄せられた。本田は3月に、明治大学付属八王子高校を卒業。現