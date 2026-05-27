日本相撲協会は２７日、東京・両国国技館で大相撲名古屋場所（７月１２日初日、ＩＧアリーナ）の番付編成会議を開き、嵐富士（伊勢ケ浜）の新十両昇進を決めた。幕下最下位格付け出し資格を持ち、２４年春場所で初土俵。兄弟子の幕内・伯乃富士と同じく鳥取城北高卒業後、社会人で相撲を取った。２３年１０月の国体成年個人で８強入りし、角界入りを決めた。宮城野部屋時代から伯乃富士は１学年上の先輩で、デビューから所要