男子プロバスケットボール・りそなＢ１リーグのチャンピオンシップ（ＣＳ）の第３戦で２６日、長崎ヴェルカが勝利し、長崎県内に本拠を置くプロスポーツチームとして、トップリーグで初の日本一に輝いた。会場の横浜アリーナ（横浜市）に駆け付けたファンから大歓声が湧き上がった。午後９時１８分。長崎の優勝が決まると、コート上の選手たちは抱き合って喜びを分かち合った。会場で観戦した長崎市の女性（６１）は、「感動で