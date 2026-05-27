女優の宮内ひとみ（33）が26日まで自身のインスタグラムを更新。映画の完成報告会に出席したことを報告した。24年11月に前事務所を退所し独立。旧芸名の「桜庭ななみ」から、現在の名義で活動を続けている。宮内は先日行われた映画「おそ松さん人類クズ化計画！！！！！？」（川村泰祐監督、6月12日公開）の完シェー報告会に出席した際の自身の写真をアップ。袖部分にフリルのあしらわれたブラックのドレスに身を包んでおり「久