◆米大リーグドジャース―ロッキーズ（２６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ロッキーズの菅野智之投手が２６日（日本時間２７日）、敵地・ドジャース戦の前に報道陣の取材に応じた。日本時間２５日に娘に対する暴行の疑いで逮捕され、辞任した巨人・阿部慎之助前監督について言及した。菅野は「僕がなんか軽々しく発言するのも違う」と前置きした上で「選手たちはまだシーズンが残っている。しっか