ロッキーズは菅野智之投手（36）が27日（日本時間28日）の敵地でのドジャース戦に先発することを発表した。すでにドジャースは大谷翔平投手が（31）が先発することを発表しており、日本投手の投げ合いが実現することとなった。菅野はこの日の試合前に取材対応。「楽しみですし、できることなら勝ちたいです」と意気込みを語った。日本でも多くのファンが2人の投げ合いを楽しみにしており「日本でも楽しみにしてくれているファ