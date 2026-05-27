タレントの中西花（22）が26日までにインスタグラムを更新。バラ園でのショットを投稿した。「今年こそはGR買うぞ…」とコメントし、バラ園での写真をアップした。白いホルターネックのトップスを着用し、つやつやの素肌をあらわにしている。この投稿にフォロワーからは「綺麗になってきたねえ」「バラ園に天使」「スタイル抜群」「オトナっぽくなってキレイ」とコメントが寄せられている。中西は、ABCテレビ「newsおかえり」（月