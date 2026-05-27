元ももいろクローバーの女優早見あかり（31）が26日までにインスタグラムを更新。近影を投稿した。「なんだかひさびさの感覚でふわふわする日々を過ごしてます（髪の毛もふわふわ）」と心境をつづり、近影を投稿した。ふわふわウェーブのロングヘアにイメチェンしており、笑顔やアンニュイな顔を見せている。この投稿にフォロワーからは「なんか懐かしみ」「相変わらずきれい」「どうしたの?何かあった?」「お久しぶり」とコメント