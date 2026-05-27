私が語る「日本サッカー、あの事件の真相」第30回日本代表を長年支えてきた守護神の悔恨と学びと喜びと（２）クロアチア戦でPKを止めて中田英寿氏（写真左）と抱き合う川口能活氏photo by AFLO第１回◆ドイツＷ杯、川口能活が振り返るオーストラリア戦での誤算＞＞2006年ドイツワールドカップ。グループＦの日本は、オーストラリア、クロアチア、ブラジルと同組だった。力関係で言えば、初戦のオーストラリア戦が勝てる可能性