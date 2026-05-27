水島警察署 金融庁の職員になりすまして岡山県倉敷市の男性からキャッシュカードなどをだまし取り、現金160万円を盗んだとして、住居不定で無職の男（36）が26日、窃盗の疑いで逮捕されました。 水島警察署によりますと、男は2025年7月、氏名不詳者らと共謀し、倉敷市の無職の男性（86）からキャッシュカード3枚と通帳1通を盗み、ATMで現金160万円を引き出した疑いが持たれています。 氏名不詳者が警察官に