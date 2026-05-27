30日に中国・マカオで開催の『UFCファイトナイト・マカオ』で、9ヶ月ぶりにオクタゴンでの試合に復活する朝倉海。過去2戦はフライ級で戦ったが、今回はRIZIN時代と同じバンタム級に階級を上げ、6度のKO勝利を誇る元Fury FC王者のキャメロン・スモザーマンと対戦する。【動画】朝倉海、UFC連敗からの再起に密着「不安はありました」ドキュメンタリー公開UFCデビューとなったフライ級タイトルマッチのアレッシャンドリ・パントー