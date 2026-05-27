月面基地における活動のイメージ（NASA提供・共同）【ワシントン共同】米航空宇宙局（NASA）は26日、月面基地建設に向けた工程表を公表した。第1弾として今年秋にも月面を観察する専用カメラや、宇宙船の位置を正確に把握する計測装置を月の南極周辺に向けて打ち上げる。NASAのアイザックマン長官は記者会見で「月への壮大な帰還は間近に迫っている」と強調した。月に存在する水などの資源を巡り、米国と中国の間で激しい競争