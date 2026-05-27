元RIZINバンタム級王者の朝倉海（32＝JAPAN TOP TEAM）が27日までに更新されたU-NEXT格闘技公式YouTubeチャンネルに出演。UFC3戦目のセコンドに兄・未来がつかないことを明かした。今月30日にUFC3戦目を迎える海。U-NEXT格闘技公式YouTubeチャンネルでは試合に向けたドキュメンタリー映像が配信された。動画内で海は「3人にずっと作戦も立てながら練習を見てもらってたので、託したいと思います」と今回の試合では日頃から指