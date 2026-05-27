All About ニュース編集部では、2026年4月27日、全国20〜60代の男女300人を対象に、映画に関するアンケートを実施しました。その中から、5月公開の邦画で「期待している主演俳優」ランキングの結果をご紹介します。【9位までの全ランキング結果を見る】2位：高橋一生／ラプソディ・ラプソディ／44票2位にランクインしたのは、『ラプソディ・ラプソディ』で主演を務める高橋一生さんです。劇中では、人付き合いを避けながら生きてき