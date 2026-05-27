三重県亀山市にある「ササユリの里」で自生するササユリの花が、いま見頃を迎えています。この「ササユリ園」は、戦後に荒れ果てていた山林を地元の保存会が2002年から整備し、もともと咲いていたササユリを復活させたものです。園内では在来の淡いピンクのササユリに加え、近くの山から移植された純白のササユリと少し濃いピンク色の品種も咲きそろっています。今年は例年より約5日早く開花が進み、現在は5分咲きほどとなっていま