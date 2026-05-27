交通死亡事故が多発していることを受け三重県は26日、「交通死亡事故多発に伴う警報」を発令しました。警報の発令は去年9月以来となります。三重県内の交通事故による死者は、25日現在で今年に入って31人と去年の同じ時期と比べて10人増加しています。また、人口10万人あたりに換算した交通死亡者数は全国ワーストワンとなっています。交通事故の死者に占める65歳以上の高齢者の割合が5割を超えていて、三重県はこれらの情勢を踏ま